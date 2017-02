Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken bezoekt Mexico

Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, is woensdag aangekomen in Mexico voor een tweedaags bezoek, te midden van een diplomatieke crisis tussen beide landen. Op het programma staat een ontmoeting met Mexicaans president Enrique Peña Nieto en verscheidene van zijn ministers.

Enkele uren voor de komst van Tillerson herhaalde de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Luis Videgaray nog dat zijn land niet zal meewerken met de Amerikaanse beleidsbeslissingen op vlak van migratie en wat betreft de bouw van een muur aan de grens. ‘Ik wil duidelijk stellen dat de Mexicaanse regering en het Mexicaanse volk niet hoeven te accepteren dat een regering op een unilaterale manier bepalingen wil opleggen aan een andere regering’, luidde het.

Videgaray gaf ook aan dat maatregelen met betrekking tot migratie een ‘fundamenteel thema’ van de gesprekken met Tillerson zullen zijn en dat zijn land ‘met alle mogelijke legale middelen’ zal reageren om Mexicanen in het buitenland te beschermen, ‘te beginnen bij de Verenigde Naties.’

‘Veelbetekenende relatie’

In Witte Huis klonk er eerder op woensdag nog een meer verzoenende toon. ‘Het is tekenend dat de president zijn ministers zo vroeg in zijn presidentschap naar Mexico stuurt. Het is symbolisch voor de veelbetekenende relatie tussen onze twee naties’, zei woordvoerder Sean Spicer.