Sport Vlaanderen - Baloise begint niet zonder ambitie: “Ze gaan ons niet naar huis rijden”

In Antwerpen is woensdagavond wielerploeg Sport Vlaanderen - Baloise voorgesteld op de hoofdzetel van cosponsor Baloise Insurance. De opleidings- en doorstromingsploeg voor jonge Vlaamse renners mag zich ook dit seizoen opmaken voor deelname in WorldTour-koersen als Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race en begint dit weekend niet zonder ambitie aan het voorjaar. “Ik zeg niet dat iemand van ons de Omloop Het Nieuwsblad gaat winnen, maar ze gaan ons niet naar huis rijden”, zegt ploegleider Walter Planckaert.

De naam van de ploeg is sinds dit jaar dan wel niet langer Topsport Vlaanderen - Baloise, dat betekent volgens alle betrokkenen niet dat de lat nu lager ligt. Ook het vertrek van vijf renners naar grotere ploegen - onder meer Gijs Van Hoecke en Tim Declercq zijn er niet meer bij - werd goed opgevangen door het aantrekken van getalenteerde neoprofs, klinkt het. “Dat is een jaarlijks gegeven en telkens opnieuw moeten beginnen is natuurlijk niet evident, maar als ik bijvoorbeeld een Ben Hermans nu topprestaties zie leveren in een WorldTour-ploeg, doet dat enorm veel deugd”, aldus Planckaert. Tim’s broer Benjamin Declercq is trouwens één van de nieuwkomers en haalde onlangs in de Ronde van Oman al een top-10 plaats in een rit.

De grootste prestatiedruk ligt ook bij Sport Vlaanderen - Baloise echter logischerwijs bij de meest ervaren jongens zoals Preben Van Hecke - die nog eens wil schitteren op een BK - en baanwielrenner Kenny De Ketele. Als er al zoiets is als druk, want voor de sponsors blijven resultaten “een leuke bijkomstigheid” en primeert het laten doorstromen van talentvolle renners en attractief koersen.