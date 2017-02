Oostende naar kwartfinales FIBA Europe Cup basketbal

Drie dagen na de vijfde cupwinst op rij bleef de focus bij Oostende perfect. In de 1/8e finales van de FIBA Europe Cup basketbal kon Pau enkel in de openingsminuten en in de slotfase de kustploeg. Katic (26 punten en 9 rebounds) was de uitblinker van het Oostendse geheel, dat de terugmatch met 72-70 verloor maar dus wel doorstoot naar de kwartfinales.

Nochtans opende Pau, dat drie geblesseerden miste, heel efficiënt dit duel. Na amper drie minuten was de negenpuntenbonus van de heenmatch helemaal weggesmolten (12-2) aan de voet van de Pyreneeën. Een driepunter van Kesteloot vormde het signaal voor een krachtig antwoord. Balvast en sterk in de luchtduels deden de West-Vlamingen de score via 12-11 tot 15-17 kantelen. De Franse nummer drie probeerde aan te klampen maar incasseerde bij 20-22 een tweede 0-9-run van Walden en co. Van die elfpuntenkloof bleef halverwege het duel nog vijf eenheden (31-36) over.

Oostende hield tot 44-52 het stuur vast. Vroeg in het vierde kwart opende Lewis echter zijn driepuntenfestival. Zijn eerste bom leidde naar 57-56, zijn vierde naar 70-65. Walden had toen al een vijfde fout gehoord. Nog 49 seconden op de klok wanneer Cooper 72-65 aantekende. Met vijf op vijf vrijworpen in de zestien slotseconden schonk kapitein Djordjevic (15 punten, 9 assists, 8 rebounds) zijn team de kwalificatie.

Op 8 en 15 maart (eerst uit) ontmoet Oostende in de kwartfinales Krasnoyarsk uit het Russische Siberië.