Treinverkeer tussen Lokeren en Dendermonde tot donderdagnamiddag onderbroken

Het treinverkeer tussen Lokeren en Dendermonde zal nog tot donderdag in de vroege namiddag onderbroken zijn. Dat zegt Infrabel woensdagavond. Aanvankelijk zei de spoorinfrastructuurbeheerder dat het treinverkeer donderdagochtend al zou kunnen hervatten, maar de schade blijkt nu groter dan gedacht.

Een te hoog geladen vrachtwagen beschadigde woensdag rond de middag de bovenleiding van de spoorlijn Lokeren-Dendermonde. Het treinverkeer tussen Lokeren en Dendermonde is daardoor in beide richtingen onderbroken. Spoorwegmaatschappij NMBS legde een vijftal vervangbussen in.

Volgens Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit zal de bovenleiding over een afstand van een kilometer moeten vervangen worden, hoewel aanvankelijk sprake was van schade over een afstand van 500 meter. Ook blijkt de schade aan de bovenleidingspalen bijzonder groot. ‘Zij moeten opnieuw geplaatst worden’, zegt Petit.

‘Normaal zou het treinverkeer donderdagochtend hersteld zijn, maar ons personeel zal nog gedurende de hele ochtend en voormiddag werk hebben. Pas in de vroege namiddag zal er dus weer treinverkeer mogelijk zijn tussen Lokeren en Dendermonde’, zegt Petit.