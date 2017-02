Versnick verdiende meer dan hij aangaf

De Gentse liberalen maakten gisteravond de vergoedingen van hun mandatarissen bekend. Mandatenkoning Geert Versnick verdient daarbij meer dan de bedragen die hij eerder communiceerde.

Vorige week sprak Geert Versnick op Radio 1 over een maandelijks nettobedrag van 5.850 euro, wat hij zaterdag in De Tijd corrigeerde naar 6.500 euro. Open VLD maakte nu een lijst bekend met inkomsten uit de verkozen mandaten, en de daaruit afgeleide mandaten, in nettobedragen per jaar, na partijafdracht, berekend op basis van fiscale fiches uit 2015. Dat geeft nog een ander beeld.

Voor Versnick staan voor 88.945,27 euro netto aan inkomsten voor het jaar 2015 genoteerd uit zijn functies als gemeenteraadslid en Oost-Vlaams gedeputeerde en uit 14 bijkomende mandaten bij onder meer Eandis, Elia en TMVW. Deel dat bedrag door 13,65 – 12 maanden, vakantiegeld en eindejaarspremie – en je krijgt 6.516 euro. Op zich al creatieve rekenkunde. Partijgenoten, zoals Christophe Peeters, deelden hun nettowedde simpelweg door 12. Maak die berekening voor Versnick en je komt uit op 7.412 euro per maand.

Maar daarmee is de kous niet af. Zo houdt Versnick geen rekening met een netto onkostenvergoeding van 2.000 euro per maand als gedeputeerde.

Ook niet alle extra bestuursmandaten worden opgelijst. De liberaal bezette in 2015 nog zeker 3 private mandaten. Bij Optima Group, de holding boven Optima Bank; bij projectontwikkelaar Land Invest Group; en bij de nv LIG. Omdat die mandaten geen ‘afgeleiden zijn uit zijn politiek mandaat’, staan ze niet in de lijst en is niet bekend wat Versnick ervoor krijgt. De lijst is dus niet ‘alles inbegrepen’.

Tot slot zijn er ook vragen bij de omrekening van bruto naar netto. Zo kreeg Versnick 51.182 euro vergoeding bij Elia via onderneming Flemco. Het overzicht van Open VLD gisteren toont een netto opbrengst van slechts 22.726 euro.

De Clercq: 66.160 + 24.000 euro

Kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq, die het ambt van eerste schepen cumuleert met dat van Vlaams Volksvertegenwoordiger, geeft opgeteld een inkomen van 66.160 euro op, exclusief een forfaitaire onkostenvergoeding van ruim 24.000 die hij van het Vlaams Parlement krijgt.

Schepen van Financiën Christophe Peeters geeft 40.468 netto inkomsten uit zijn schepenambt op, aangevuld met 12.619 euro uit afgeleide mandaten, waarvan ruim 10.000 euro van Publipart. Van de liberale uitvoerende mandatarissen, ontvangt schepen Sofie Bracke het minst uit afgeleide mandaten.

De liberalen publiceren hun vergoedingen exact een week nadat SP.A en Groen dat ook deden. Dat komt omdat onder meer kandidaat-burgemeester en eerste schepen Mathias De Clercq tot zondag in het buitenland zat en de partij nettobedragen uit fiscale fiches haalde, zo is te horen.