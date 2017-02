Terwijl heel Vlaanderen naar openingsweekend uitkijkt, trokken heel wat toppers naar Abu Dhabi

Heel Vlaanderen kijkt reikhalzend uit naar het Vlaams openingsweekend met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, waar alle toppers van het klassieke werk present tekenen. Maar de betere ronderenners en tal van topsprinters zakten af naar het Midden-Oosten. De Ronde van Abu Dhabi kreeg in 2017 een World Tour-statuut en een nieuwe datum. De vorige twee edities werden nog gereden in oktober, voortaan moet het peloton er aan de bak in februari. Heel wat toppers reisden af naar de vierdaagse rittenkoers, die donderdag van start gaat. Nairo Quintana, Rui Costa, Bauke Mollema en Vincenzo Nibali mikken op het klassement. Daarnaast komen met Mark Cavendish, Marcel Kittel, Caleb Ewan, Elia Viviani en André Greipel enkele bijzonder snelle mannen aan de start.

De rittenkoers biedt vooral voor de sprinters kansen, met de eerste twee etappes en de slotrit op het F1-circuit van Yas Marina. Daartussen ligt de koninginnenrit naar Jebel Hafeet, een klim van 10,8 kilometer lang en gemiddeld 6,6 procent. Nairo Quintana bewees met winst in de Ronde van Valencia al dat hij in de winterperiode niet stil heeft gezeten. Ook Rui Costa zal zich willen tonen. In de Ronde van San Juan schreef hij de koninginnenrit op zijn naam, maar moest hij het eindklassement aan Bauke Mollema laten. Vorige week in de Ronde van Oman toonde hij andermaal dat hij in goede doen is, maar werd hij tweede achter Ben Hermans. Nu zou het moeten lukken voor de Portugees, die ongetwijfeld de druk van zijn sponsor (UAE Abu Dhabi) zal voelen op de schouders.

Bauke Mollema kan in Abu Dhabi rekenen op de steun van Alberto Contador, tweede in de Ruta del Sol. Daarnaast zijn ook Romain Bardet, Fabio Aru en Vincenzo Nibali taaie klanten en mag strijd verwacht worden van de Estlandse titelverdediger Tanel Kangert.

Ook bij de sprinters wordt het uitkijken naar de strijd tussen de toppers. Eerder toonde Marcel Kittel in de Ronde van Dubai met drie ritzeges dat hij de snelste man was van het pak. Mark Cavendish kwam er toen niet aan te pas en zal zich ongetwijfeld willen revancheren. André Greipel, Caleb Ewan en Elia Viviani zijn de andere tenoren. Viviani boekte in 2015 twee ritzeges in Abu Dhabi, Cavendish deed hem dat vorig jaar na.

Zeven Belgen komen er aan de start. Lotto Soudal vaardigt Sander Armée, Sean De Bie, Maxime Monfort en Louis Vervaeke af. Die laatste hoopt op een top tien in de bergrit. Bij BMC zijn Dylan Teuns en Loïc Vliegen present en Quick-Step Floors heeft Pieter Serry in de rangen.

Ritten:

Rit 1: Donderdag 23 februari: Madinat Zayed - Madinat Zayed (189 km)

Rit 2: Vrijdag 24 februari: Abu Dhabi - Abu Dhabi (153 km)

Rit 3: Zaterdag 25 februari: Al Ain - Jebel Hafeet (186 km)

Rit 4: Zondag 26 februari: Yas Marina Circuit - Yas Marina Circuit (143 km)