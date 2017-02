Integriteitsplan Crombez: ‘Alle vergoedingen beperkt en openbaar’

SP.A-voorzitter John Crombez wil op het partijcongres van 11 maart de Vlaamse socialisten die bijkomende mandaten uitoefenen, enkele strikte regels voorschotelen. Een integriteitsplan, als het ware. Vergoedingen worden bijvoorbeeld beperkt tot maximaal 6.600 euro per maand.

Midden in de mandatenstorm bedacht John Crombez een manier om het vertrouwen in zijn partij te herstellen. Uit een interne mail van de SP.A blijkt namelijk dat er drastische regels zullen worden ingevoerd met betrekking tot mandaten van SP.A’ers in raden van bestuur van intercommunales en bedrijven.

1. Volledige transparantie

Een eerste regel: alle vergoedingen worden openbaar gemaakt op de website van de partij. Vergoedingen die niet vertoond kunnen of mogen worden, zijn in de toekomst ook niet meer aanvaardbaar. Burgemeesters en schepenen en intercommunales krijgen in de toekomst geen extra vergoedingen meer.

2. Maximum aantal mandaten

Het aantal mandaten in intercommunales wordt ingeperkt. Waar vroeger elke gemeente minstens één zetel moest hebben in een raad van bestuur van intercommunales, worden die gemeenten nu vertegenwoordigd in de algemene vergadering (met aanwezigen verkozen door de raad van bestuur). De regel ‘één bestuurder per gemeente’ is, zo schrijft de partij, niet langer houdbaar.

3. ‘Checks and balances’

De partij pleit voor een cultuur van ethiek en integriteit via een wijziging van de mentaliteit. De deontologische code wordt daarvoor gewijzigd, met bijkomende elementen waaraan het partijlid zich moet houden. Voorbeelden hiervan zijn: geen giften meer van natuurlijke personen ontvangen, en een maximum van drie extra mandaten (die wettelijk voortvloeien uit het hoofdberoep).

3. Maximumvergoeding

Er komt een beperking op hoeveel een SP.A’er mag verdienen. Of het nu gaat over de voorzitter of ondervoorzitter, parlementsleden, schepenen of burgemeester, de nieuwe regel stelt dat de vergoedingen en weddes niet hoger mogen zijn dan 130 procent van de brutojaarwedde voor een stad met meer dan 150.000 inwoners. Vanaf de verkiezingen van 2018/2019 wordt het verder teruggeschroefd tot 110 procent.

Concreet betekent dit dat een SP.A-politicus niet meer mag verdienen dan 6.600 euro. Vanaf 2018/2019 mag het niet meer zijn dan 6.200 euro.

4. Statuut voor lokale bestuurders en parlementsleden

Om financiële omwegen en voordelen te vermijden wordt het statuut in de toekomst beter omschreven. SP.A belooft op federaal niveau voorstellen voor te leggen over de vervollediging van het statuut.