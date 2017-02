‘We kunnen niet meer vertrouwen op regeringen om onze vrijheden te beschermen’, stelt Amnesty vast. Daarom moeten de burgers uit hun luie stoel komen en zelf opkomen voor hun rechten.

Wie had kunnen denken dat Bob Marley’s lied ‘Get up, stand up, stand up for your rights’ uit 1973 ook in het Westen nog actueel zou worden?

Volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International is ...