REACTIES. ‘Positief signaal van de actiegroepen’

Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) noemt het nieuwe voorstel tot compromis van de actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal met betrekking tot het Oosterweeldossier ‘een positief signaal’ en ‘een stap in de goede richting’. Ook Groen is enthousiast.

De actiegroepen StRraten-generaal, Ringland en Ademloos hebben hun steun uitgesproken voor een zogenaamd ‘radicaal haventracé’. Dat tracé leidt doorgaand en zwaar (haven)verkeer af via het noorden van Antwerpen. De Oosterweelverbinding wordt dan een ‘Oosterweel Light’ voor lokaal verkeer.

Koen Kennis (N-VA) vindt er ook het ‘uitstekende werk’ van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe in terug. ‘Laten we de komende weken deze dialoog vooral constructief verderzetten’, aldus Kennis. ‘De Antwerpenaar verdient oplossingen die de leefbaarheid en de mobiliteit van onze stad verbeteren. Als stadsbestuur hebben we daarvoor het volste vertrouwen in de intendant.’

Groen: ‘Momentum’

Ook Groen reageert verheugd op het voorstel tot compromis. De partij roept de Vlaamse regering nu op om ‘dit momentum te nemen om tot een gedragen oplossing te komen, een historische consensus’. Dan moeten echter wel de voorbereidingswerken voor de Oosterweelverbinding stopgezet worden, klinkt het, om te vermijden dat iedereen voor voldongen feiten wordt gesteld.

Vlaams parlementslid en Antwerps Groen-fractieleider in de gemeenteraad Van Besien spreekt van ‘een belangrijke stap’ richting een oplossing en wil dan ook dat de regering nu duidelijk maakt dat ze ‘in alle openheid en zonder voldongen feiten verder overleg wil’. Dat kan alleen maar als een aantal voorbereidende werken op basis van de regeringsplannen nu stoppen, stelt hij.

‘‘Het radicaal haventracé kan tegemoetkomen aan ons pleidooi, al moet uiteraard ook goed in kaart gebracht worden wat dit betekent voor de leefbaarheid van de noordelijke gemeenten. Wat betreft ‘Oosterweel-light’ zal nog grondig moeten bekeken worden wat dit juist betekent voor Deurne-Noord, Borgerhout, den Dam, Merksem en het Noordkasteel’, aldus Van Besien.