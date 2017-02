Op 14 maart is het opnieuw Equal Pay Day. Dit jaar moeten vrouwen twee maand en veertien dagen extra werken om te verdienen wat hun mannelijke collega’s in 2016 verdienden. Uit de meest recente cijfers blijkt immers dat vrouwen nog altijd twintig procent minder geld krijgen dan hun mannelijke collega’s.

Vrouwenbeweging zij-kant trekt opnieuw, samen met socialistische vakbond ABVV en de Europese PES Women, ten strijde tegen de loonkloof. Ze lanceren vandaag hun dertiende Equal Pay Day-campagne onder het motto ‘start vroeger voor een gelijk loon’. Om evenveel te verdienen als mannen, zouden vrouwen immers tien jaar eerder aan hun carrière moeten beginnen.

Om de loonkloof te berekenen wordt rekening gehouden met het gemiddelde brutomaandloon van voltijds en deeltijds werkenden samen.

Voltijds werk en geboorteverlof

Daarnaast vraagt zij-kant ook aan de beleidsmakers om de definitie van voltijds werk te herbekijken. Dat een deel van de vrouwen kiest voor deeltijds werk, duidt volgens de vrouwenbeweging op een structureel probleem in de combinatie van werk- en zorgtaken.

En ook de verloftijd leggen zij opnieuw op tafel. Die moet beter verdeeld worden tussen beide partners via een verplicht en honderd procent vergoed geboorteverlof. Zo krijgen ook vaders de kans om zorgtaken op zich te nemen.

Loongelijkheid 2054

De eerste Equal Pay Day werd georganiseerd in 2005. Toen bedroog de loonkloof nog 28 procent. Op vijftien jaar hebben we dus acht procent vooruitgang geboekt. Zij-kant wijst er wel op dat aan dit tempo nog 37,5 jaar moet worden gestreden. Loongelijkheid zal dan pas in 2054 worden gerealiseerd.

Op 14 maart vinden doorheen Vlaanderen verschillende acties plaats.