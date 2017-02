Internaat verbiedt leerlingen om naar Temptation Island te kijken

Weinigen zullen ‘Temptation Island’ bewieroken om zijn opvoedkundige waarde, maar in het internaat van de Sportschool in Meulebeke gaan ze nog een stapje verder, schrijft Het Nieuwsblad. De 182 leerlingen, 14- tot 18-jarigen, mogen het programma niet meer bekijken. Specialisten erkennen de negatieve impact van zulke programma’s, maar vinden verbieden een slecht idee.

Zo’n 400.000 Vlamingen zappen wekelijks naar ‘Temptation Island’ voor hun wekelijkse guilty pleasure. Maar ook tieners zijn eraan verslingerd. Dat hebben ze op het internaat van de Sportschool in Meulebeke aan den lijve ondervonden. 'Enkele weken geleden was een groepje meisjes aan het kijken in de ontspanningsruimte', zegt beheerder Carlos Devos. 'Ik vroeg wat hun motivatie was.Het is leuk om te zien hoe relaties kapotgaan, zeiden ze. Ik vond dat een zodanig negatieve insteek dat ik het niet meer verantwoord vond om het toe te laten.'

De man e-mailde alle ouders met de boodschap dat Temptation Island voortaan verbannen wordt. 'We wilden een duidelijk standpunt innemen', zegt ­Devos. 'Dit is geen gezonde vorm van ontspanning voor meisjes van vijftien jaar en het strookt niet met de waarden van onze school.'

Computer in beslag genomen

De ouders van de 182 leerlingen scharen zich achter de ­beslissing, maar de jongeren zelf vinden het 'belachelijk'. Als ze betrapt worden, neemt de opvoeder hun computer in beslag. 'Dat is al een paar keer ­gebeurd', zegt de zestienjarige Bo Verniers. 'Terwijl we toch oud genoeg zijn om zelf te beslissen welke programma’s we willen zien? Trouwens, we kunnen ook gewoon thuis kijken in het weekend of stiekem op onze kamer. Iedereen doet dat.'

Devos beseft dat maar al te goed, maar zegt nu ook geen 'heksenjacht' te willen ontketenen.

Verboden vruchten zijn aantrekkelijk

Experts zijn het erover eens dat verbieden weinig zin heeft. Verboden vruchten zijn nu eenmaal aantrekkelijker voor pubers. 'We kunnen hen wél beschermen door duidelijk te maken dat wat ze zien op televisie niet altijd strookt met de werkelijkheid', vindt klinisch seksuologe Chloé De Bie. 'Door er binnen het gezin of klassikaal over te praten. En te corrigeren als ze een fout beeld hebben.'

Al vindt professor mediapsychologie Steven Eggermont (KU Leuven) het lovenswaardig dat de school ermee bezig is. 'Want zulke programma’s hebben een invloed op hoe jongeren denken over seksualiteit en relaties. Bijvoorbeeld dat het initiatief vooral bij de mannen ligt en dat hun seksuele noden groter zijn. Alleen heeft het weinig zin om één programma te verbieden. Die stereotiepen komen zelfs in soaps als Familie terug.'

Devos heeft daar oren naar en zegt op termijn groepsgesprekken te organiseren met de leerlingen. Zo heeft Temptation Island dan blijkbaar toch een opvoedkundig nut.