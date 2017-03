IJslandse president spreekt zich uit over ananas op pizza’s

Ananas als topping op pizza’s heeft altijd felle voor- en tegenstanders gehad, maar IJsland is door een uitspraak van de president in de ban van het onderwerp.

Guðni Thorlacius Jóhannesson, de IJslandse president, was te gast op een middelbare school in de stad Akureyri. Jóhannesson, zelf een voormalige geschiedenisleraar, vertelde over ex-leerlingen die hun stempel op de IJslandse geschiedenis hadden gedrukt.

Aan het einde van zijn betoog beantwoordde Jóhannesson vragen van leerlingen. Het ging onder meer over zijn favoriete ploeg in de Britse Premier League (Manchester United), maar een andere leerling vroeg de mening van de president over ananas als pizzatopping. Hij antwoordde stellig dat hij ertegen was, en ging nog verder: als hij kon, zou hij het zelfs bij wet verbieden om een pizza te beleggen met ananas.

De reactie van de president ging de wereld rond en lokte heel wat verhitte reacties uit. Uiteindelijk bluste de president het brandje door te reageren: 'Ik heb niet de mogelijkheid om een wet te maken die mensen kan verbieden ananas op hun pizza te leggen', stelt Jóhannesson. 'En ik ben ook blij dat ik die macht niet heb.'

Jóhannesson geniet grote populariteit bij de IJslanders. Volgens een recente nationale peiling is maar liefst 97 procent van de bevolking tevreden over hun president. Of dat hoge cijfer zal dalen na zijn controversiële uitspraak, zal een volgende peiling moeten uitwijzen.