Steve Darcis treft Georgiër Nikoloz Basilashvili in tweede ronde

Steve Darcis (ATP 57) neemt het in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Delray Beach (hard/534.625 dollar) op tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 53).

Darcis overleefde in Florida twee kwalificatierondes en verraste dinsdag het Australische zesde reekshoofd Bernard Tomic (ATP 31) met 3-6, 6-1 en 6-4. Later op de dag nam Basilashvili met 6-7 (4/7), 7-6 (10/8) en 6-2 de maat van de Duitse veteraan Tommy Haas (ATP 1.024), die het toernooi won in 2006 (tegen Xavier Malisse).

Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 32-jarige Darcis en de 24-jarige Basilashvili. Maandag verloor Darcis in het dubbel aan de zijde van de Fransman Adrien Mannarino met 6-4, 6-3 van Tommy Haas en de Canadees Vasek Pospisil.

Kimmer Coppejans (ATP 204), de tweede Belg op de tabel, ging er met 6-3, 6-3 uit tegen de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 91).