Koerdische eenheden rukken op richting Raqqa

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben dinsdag vijftien dorpen veroverd ten oosten van Raqqa, het bolwerk van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Syrië. Dat meldt een commandant van de SDF vanuit Makmaneh, dat op een belangrijke as op een honderdtal kilometer ten oosten van de stad ligt. ‘Ons doel is om de route richting Raqqa af te snijden en IS er te belegeren.’

De milities van de SDF slaagden erin om enkele dorpen in Deir ez-Zor in te nemen. Dat is een olierijke provincie ten oosten van Raqqa die nagenoeg volledig onder controle van IS staat.

De SDF bestaat uit verschillende Koerdische, Arabische, Assyrische en Turkmeense milities en krijgt de steun van de Verenigde Staten. Begin november lanceerde de Koerdisch-Arabische alliantie haar offensief op Raqqa.