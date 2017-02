In de zoektocht naar de moordenaar van Sofie Muylle (27) in Knokke vragen de speurders om uit te kijken naar een tiental getuigen die op camerabeelden herkenbaar zijn. Zij worden verzocht zich te melden bij de politie omdat ze mogelijk iets verdachts hebben gezien in de nacht van de moord.

Het Brugse gerecht lanceerde gisteravond laat een oproep tot getuigen in het opsporingsprogramma Faroek op Vtm. De speurders proberen al enkele weken een zo gedetailleerd mogelijk beeld te schetsen van wie er die ochtend van 22 januari in de buurt was van de plaats waar Sofie voor het laatst gezien werd. Via camerabeelden proberen ze een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie van de moord te maken.

Op beelden die gisteren verspreid werden is te zien hoe Sofie Muylle, gekleed in zwart rokje met nylonkousen, samen met haar vriend W.C. (31) van het Casino richting de Piano Bar wandelt. Wanneer ze omstreeks 5 uur ’s morgen beslist om een luchtje te scheppen is ze opnieuw te zien op camerabeelden langs de dijk.

Man met blauwe jas

Op die beelden zijn verschillende voorbijgangers herkenbaar. De politie roept die mensen op om zich te melden omdat ze mogelijk over belangrijke informatie van de fatale nacht beschikken. Het kan zijn dat ze iets verdachts hebben gezien, maar evenzeer kunnen ze meer weten hoe Sofie zich op dat moment gedroeg. In totaal gaat het om een tiental mensen, die de politie nu opspoort als getuige.

Onder hen ook de man met de blauwe jas, waarvan de politiediensten intern enkele weken geleden al werden verzocht om naar uit te kijken. De speurders houden er rekening mee dat de man mogelijk een illegaal is. Wat de zoektocht bemoeilijkt is dat er nog een drietal andere mensen met een blauwe jas op de camerabeelden te zien zijn. Ook zij worden nu verzocht zich te melden.

De afstand tussen de Piano Bar waar Sofie verdween en de plek waar haar lichaam werd aangetroffen, bedraagt een goeie kilometer. Opmerkelijk is dat haar jas ergens onderweg dat traject aan het water werd teruggevonden.