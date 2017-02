Welke N-VA-topvrouw krijgt het begeerde zitje?

Sarah Smeyers lijkt over de beste kaarten te beschikken om Elke Sleurs op te volgen als staatssecretaris. Maar het uitblijven van witte rook kan op een ander denkspoor wijzen.

De N-VA heeft een vacature for ladies only. Of kiest de partijtop alsnog een man, na Valerie Van Peels betoog tegen positieve discriminatie in De Afspraak op Canvas gisteravond? Zelf zou ze er perfect mee kunnen leven, aldus het N-VA-Kamerlid, want de verdeling van regeringszitjes kun je ‘niet mathematisch invullen’.

Toch kreeg N-VA-voorzitter Bart De Wever veel kritiek toen hij in 2014 maar één vrouw een post in de federale regering gunde. Als staatssecretaris van onder meer Gelijke Kansen, Armoedebestrijding, Wetenschapsbeleid. Volgens verschillende N-VA-bronnen wordt Sleurs’ opvolger opnieuw een vrouw.

Kamerlid Sarah Smeyers uit Aalst lijkt een logische keuze: ervaring genoeg, net als Elke Sleurs uit Oost-Vlaanderen en het voorbije jaar al twee keer gepasseerd. Ze greep zowel naast het fractievoorzitterschap als naast de functie van penningmeester van de partij.

Behalve Smeyers worden ook haar collega’s Van Peel en Zuhal Demir genoemd. Van Peel heeft het nadeel uit de provincie Antwerpen te komen, net als de voorzitter, de vicepremier en de minister van Financiën en twee Vlaamse ministers. Demir is onder meer om die reden naar Genk verhuisd.