Specialisten hebben samen met de Cel Vermiste Personen een stappenplan opgemaakt dat familieleden en verpleegkundigen kunnen volgen wanneer een demente bejaarde vermist is. Vorig jaar werden 136 bejaarden opgegeven als vermist. In vijftien gevallen kwam alle hulp te laat en waren ze al overleden toen ze werden gevonden.

Het grootste pijnpunt is volgens dat de politie vaak te laat wordt ingeschakeld. Daarom is nu een stappenplan uitgewerkt waarin staat uitgelegd wat je moet doen wanneer een demente bejaarde vermist is.

Polsband met chip

In sommige zorgcentra krijgen bewoners met dementie een polsband met chip. Binnen hun afdeling kunnen de bewoners vrij bewegen, maar een alarm verwittigt het personeel wanneer de bewoner buiten haar afdeling wil geraken. Het systeem verhindert op deze manier dat bewoners toch kunnen weglopen.