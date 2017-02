Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is niet te spreken over de ‘institutionele atoombom’ die de Brusselse regering gebruikt door het nieuwe belangenconflict dat de Vlaamse regering dinsdag heeft ingeroepen tegen de toepassing van de strengere Brusselse geluidsnormen, naast zich neer te leggen.

‘Op die manier is het zeer moeilijk om tot een redelijk akkoord te komen’, zei Bourgeois dinsdagavond in Terzake (Canvas). De Brusselse regering zegt dat het tweede belangenconflict niet kan, maar Brussel is hiervoor zeer slecht geplaatst, stelt Bourgeois, die verwijst naar het dossier BHV, waarbij de Franstaligen toen viermaal een belangenconflict hebben ingeroepen.

Volgens de Vlaamse regeringsleider is het ongezien dat de Brusselse regering het belangenconflict negeert, terwijl het intussen door de premier is rondgestuurd. Dat de procedure slaat op een besluit uit 1999, doet er volgens hem niet toe aangezien de regels pas nu scherp worden toegepast. De vliegtuigmaatschappijen moeten ook niet bang zijn van sancties omdat ze die voor de rechter kunnen aanvechten omdat de boetes geen grond hebben door het belangenconflict.

Bourgeois spreekt van een ‘institutionele atoombom’, verwijzend naar 1991 toen toenmalig PS-vicepremier ermee dreigde dat de Franstaligen zelf wapenuitvoerlicenties zouden uitkeren als de materie niet naar de gewesten overgeheveld zou worden. Het was wijlen de grondwetspecialist Robert Senelle die toen de term lanceerde.

Voor Geert Bourgeois moeten er nu twee initiatieven genomen worden: de federale mobiliteitsminister moet een vliegwet uitwerken, en er moet een akkoord gevonden worden voor de verdeling van de vluchten. Hij wijst erop dat vandaag 60 procent van de vluchten enkel over Vlaams grondgebied opstijgt, 35 procent over Vlaams en dan over Brussels grondgebied en slechts 5 procent exclusief over Brussels grondgebied.