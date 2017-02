Geen extra straf voor Mircea Rednic

De Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag geen bijkomende sanctie opgelegd aan Mircea Rednic. De coach van Excel Moeskroen werd zaterdag op de 27ste speeldag in de Jupiler Pro League naar de tribunes verwezen.

Rednic moest na de rust van de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Waasland-Beveren plaatsnemen in de tribunes van Le Canonnier. De Waaslanders waren op slag van rust via een penalty op 1-1 gekomen en dat zinde de T1 van Moeskroen niet. Hij ging verhaal halen bij scheidsrechter Wim Smet, maar die vond dat de uitlatingen van Rednic niet door de beugel konden. De Roemeen werd vervolgens naar de tribunes gestuurd. Het Bondsparket vorderde een week schorsing en 400 euro boete, maar de Geschillencommissie “vond niet genoeg indicaties van onaanvaardbaar gedrag of woordgebruik tegenover de wedstrijdleiding om Rednic een bijkomende sanctie op te leggen”.

Foto: Photo News

Sportief manager van Excel Moeskroen Jurica Selak kreeg een boete van 1.000 euro, waarvan de helft met uitstel, wegens kritiek op de wedstrijdleiding van scheidsrechter Jan Boterberg tijdens het competitieduel van 24 januari op het veld van Zulte Waregem (1-0). Na een betwistbaar doelpunt van Mbaye Leye en een niet toegekende penalty voor Moeskroen werd Boterberg “incompetent” en “niet capabel” genoemd door Selak.