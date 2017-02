‘Maatschappijen kunnen boetes zonder rechtsgrond aanvechten’

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet te spreken over de aankondiging van de Brusselse regering om vanaf middernacht vliegtuigen die de Brusselse geluidsnormen overtreden te gaan beboeten. Ook Brussels Airport zelf verliest er alle hoop bij. Premier Charles Michel heeft intussen een nieuw Overlegcomité geagendeerd.

Volgens Weyts kunnen luchtvaartmaatschappijen die boetes desnoods voor de rechter aanvechten, omdat ze door het belangenconflict dat de Vlaamse regering inriep geen rechtsgrond hebben.

Weyts is naar eigen zeggen ‘nogal geschrokken’ van de Brusselse reactie. Volgens de Vlaamse minister is het belangenconflict ‘ontvankelijk verklaard door de premier’ en gaat het daarom meteen in, waardoor de strengere geluidsnormen opnieuw voor 60 dagen opgeschort worden.

Dat de Brusselse regering het belangenconflict naast zich neerlegt is volgens de N-VA-minister ‘totaal ongezien’. ‘Ik herinner bij BHV, waar de Franstaligen vier of vijf belangenconflicten hebben ingeroepen. Dit gaat echter niet over symbolen, maar over jobs en over vliegroutes. En nu zoiets in het gedrang is, leggen ze de regels naast zich neer’.

Weyts zegt dat er donderdag een nieuw overlegcomité is gepland. De Vlaamse regering blijft overigens bereid mee te werken aan een structurele oplossing voor het luchthavendossier.

Weg sprankeltje hoop

Ook voor Brussels Airport zelf wordt het sprankeltje hoop dat er de voorbije dagen ontstaan is, ijskoud uitgeblazen. ‘Er is de voorbije dagen nog nooit zo vaak gepraat, voor en achter de schermen, over een oplossing voor de geluidsnormen en de befaamde Vliegwet. Nu er eindelijk voorstellen tot compromissen op tafel gelegd worden, is het nodig om een sereen onderhandelingsklimaat te behouden,’ aldus Brussels Airport in een mededeling.

‘We willen een politiek staakt-het-vuren en roepen de Brusselse regering op om de boetes achterwege te laten. Dit is met getrokken messen aan tafel komen, niet met een constructieve geest, op zoek naar een oplossing’, zegt Geert Keirens van Brussels Airport.

Nieuw Overlegcomité

Premier Charles Michel heeft donderdagochtend om 8 uur een nieuw Overlegcomité geagendeerd. Hij moest dat doen, nu Vlaanderen een nieuw belangenconflict heeft ingeroepen tegen de Brusselse geluidsnormen. De agendering betekent niet dat de federale regering kant kiest, klinkt het in regeringskringen.

Niettemin roept de eerste minister het Overlegcomité donderdagochtend opnieuw samen in de Lambermont, zijn ambtswoning. Hij kan immers niet anders dan de zaak agenderen en alle betrokken partijen op de hoogte stellen, klinkt het in regeringskringen. Een inhoudelijke appreciatie is de agendering echter niet.

In principe betekent de inroeping van het belangenconflict dat opnieuw een afkoelingsperiode ingaat van zestig dagen waarin de strengere geluidsnormen worden opgeschort. Brussel weigert echter in die logica mee te stappen en start bijgevolg dus toch met het toepassen van de boetes. Het hangende belangenconflict maakt het echter erg waarschijnlijk dat die makkelijk zullen kunnen worden aangevochten door de vliegmaatschappijen in kwestie.