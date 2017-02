De lokale politie krijgt binnenkort de beschikking over stroomstootwapens. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft het licht op groen gezet voor een uitgebreide testfase in 35 lokale zones.

De lokale politie is al lang vragende partij om hun arsenaal te mogen uitbreiden met stroomstootwapens, ook bekend onder de merknaam Taser. Zo’n wapen dient elektrische schokken toe, waardoor de spieren van een slachtoffer tijdelijk verlamd worden. Volgens de politie zijn zulke stroomstootwapens nodig om gevaarlijke situaties te neutraliseren, zonder daarbij het vuurwapen te moeten trekken.

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon had wel oren naar die argumenten en gaf eind vorig jaar de wapencommissie van de politie de opdracht om de vraag te onderzoeken. Nu komt er een proefproject waarin in totaal 35 lokale zones zullen meestappen.

“Tien van de 35 zones zullen in een eerste fase beginnen met de opleiding van het personeel volgens het train-the-trainerprincipe', zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jambon. Tegelijkertijd wordt er ook aan een kader gewerkt, want volgens Van Raemdonck zullen er duidelijke regels komen die bepalen in welke situatie agenten de stroomstootwapens mogen inzetten.

In het buitenland zijn er immers al verschillende incidenten geweest met dergelijke wapens, vooral dan bij mensen met pacemakers en gebruikers van bepaalde medicijnen. Volgens Amnesty International gaat het om minstens 50 doden die direct aan de inzet van stroomstootwapens kunnen worden gelinkt.