Juncker waarschuwt Britten voor ‘zeer gepeperde rekening’

Het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zal gepaard gaan met 'een zeer gepeperde rekening' voor Londen. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dinsdag duidelijk gemaakt in de aanloop naar de formele start van de Brexit-onderhandelingen.

'De Britten weten dat dit niet tegen een verlaagde prijs of gratis zal zijn', zo blikte Juncker tijdens een toespraak in de Kamer vooruit naar de aanstaande onderhandelingen met Londen over de Brexit. Hij voorziet 'een zeer gepeperde rekening'. 'De Britten moeten de verplichtingen respecteren waarmee ze uit vrije wil hebben ingestemd.'

Verwacht wordt dat de Britse regering volgende maand de onderhandelingen zal opstarten. De voorbije weken raakte duidelijk dat de Europeanen de Britten meteen een factuur van tientallen miljarden euro’s zullen voorschotelen.

Het zou dan onder meer gaan over Europese budgettaire engagementen die pas na 2019 betaald worden en pensioenlasten voor Europese ambtenaren. Een bedrag van 60 miljard euro wordt genoemd, maar dat heeft de Commissie niet bevestigd.

De Brexit stemt Juncker nog steeds 'triest'. Europa moet de onderhandelingen dan ook niet aangaan met 'een hart vervuld met vijandige gevoelens, maar met de wetenschap dat het continent veel verschuldigd is' aan Groot-Brittannië. 'Zonder Churchill waren we hier niet.' Anderzijds moeten de Europeanen 'niet naïef' zijn en is het 'essentieel' dat 'wie wil profiteren van de voordelen van de eenheidsmarkt' ook 'het vrije verkeer van werknemers' erkent, zo stelde Juncker.