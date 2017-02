Taartjesetende doelman in Engeland brak mogelijk de regels

De 45-jarige reservedoelman van de Engelse vijfdeklasser Sutton United, Wayne Shaw, stal maandagavond in de achtste finales van de FA Cup tegen Arsenal (0-2) de show door tijdens de wedstrijd een taartje op te eten. De bijna 150 kilo zware keeper verklaarde na de partij in de Engelse media dat hij dit deed omdat een gokkantoor een notering van 8 tegen 1 op die gebeurtenis had gezet.

Zelf hebben Shaw of zijn medespelers geen geld ingezet op het eten van het taartje. “Maar ik denk dat een paar vrienden en fans dat wel hebben gedaan”, knipoogde Shaw. De doelman stal maandagavond de show, onder meer door tijdens de rust gewoon pintjes te drinken in de cafetaria van het stadion.

Shaw had het taartje in de rust klaar laten maken. Hij wachtte met eten tot alle wissels op waren gebruikt en hij niet meer kon invallen. Zijn coach was desondanks niet blij met de stunt. “Het toont ons niet op ons best”, zei Sutton-coach Paul Doswell. “Wayne is puur vanwege zijn gewicht zo bekend geworden. Als gevolg daarvan kwam hij in de media. Ik weet niet of hij het deed zodat mensen erop konden gokken, maar het zou me niet verbazen.”

Volgens de regels van de FA is het verboden als speler andere mensen aan te sporen te gokken op gebeurtenissen tijdens de wedstrijd. De FA liet inmiddels aan de BBC weten “dat er een onderzoek gestart is en dat er zal gekeken worden of er regels geschonden zijn”. Ook de Britse kansspelcommissie liet weten te zullen onderzoeken “of er onregelmatigheden vast te stellen zijn en of het gokkantoor in kwestie (Sun Bets, red.) de weddenschap met de juiste integriteit lanceerde”.

Arsenal won de partij bij Sutton met 0-2, dankzij goals van Perez en Walcott.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS