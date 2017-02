Tommelein: ‘Nood aan debat over distributienetbeheerders’

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) wil dat de kerntaken van de beheerders van de energienetten herbekeken worden. Daarmee wil de minister zich in het debat over de intercommunales opentrekken.

De Standaard publiceerde vanmorgen een analyse over de inkomsten die de gemeenten halen uit de diverse energieintercommunales. De afgelopen vijf jaar haalden de gemeenten minstens 2 miljard euro aan dividenden uit hun energie-intercommunales, blijkt uit onze berekeningen. De energierekening dient zo de facto vaak als een soort verdoken vorm van gemeentebelasting.



Tommelein reageerde op Twitter dat er dan ook ‘meer dan duidelijk is’ dat er behoeft is aan een sterke toezichthouder. Voor Vlaanderen is dat de Vreg. Er moet ook bekeken worden welke taken de distributienetbeheerder nog mag uitvoeren. Tommelein verklaarde zondag nog in de Zevende Dag dat die 'een aantal dingen doen die niet tot hun kerntaken behoren'.

Het is meer dan duidelijk dat er een sterke en zeer onafhankelijke regulator nodig is #energie — Bart Tommelein (@Barttommelein) 21 februari 2017

@KurtDeketelaere @vreg_be en een kerntakendebat over de taken en rol van de distributienetbeheerders. Wat moeten en mogen die nog doen? — Bart Tommelein (@Barttommelein) 21 februari 2017



Maar critici wijzen erop dat de raad van bestuur van de Vreg, die over de tarieven beslist, door politieke partijen is samengesteld. Zo zegt oud-voorzitter van de Vreg Andre Pictoel dat het risico op beïnvloeding van de bestuurders 'niet ver weg' is.