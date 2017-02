Francken: ‘Verblijfsrecht 26 Syriëstrijders ingetrokken’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft tot op vandaag de verblijfsvergunning voor 26 Syriëstrijders ingetrokken, meldt hij via een blogpost. ‘Zij kunnen dus niet meer terugkeren. Ze staan Europees geseind.’

Theo Francken kondigde bij zijn aantreden als staatssecretaris in 2014 aan dat hij de verblijfsvergunning van Syriëstrijders zou intrekken. Intussen staat de teller op 26, meldt hij op zijn blog. ‘De vorige regering stond erbij en keek ernaar, tot mijn grote ergernis. Vanaf mijn eedaflegging heb ik ingegrepen. Ik trok de ene verblijfsvergunning na de andere in.’

Met de recent goedgekeurde - en veelbesproken - wet rond de uitwijzing van criminele vreemdelingen wil Francken nog een versnelling hoger schakelen. Zodra die wet in het Staatsblad staat, wil hij naar eigen zeggen ‘een dik pak intrekkingen van verblijf tekenen’. Die wet maakt het mogelijk het verblijfsrecht van vreemdelingen (niet-Belgen) af te nemen ook al zijn ze in België geboren of voor hun 12 jaar toegekomen.

‘De wet zegt dat een veroordeling voor een rechtbank niet altijd noodzakelijk is, maar wel dat er een ‘ernstige en actuele bedreiging voor de openbare orde of de nationale veiligheid’ moet zijn, wil men het verblijf van langverblijvers intrekken. Geen vermoedens, wel bewijzen. Honderd procent gevalideerd door de Raad van State.’

‘Vanaf die heuglijke dag teken ik met veel plezier een dik pak intrekkingen van verblijf. Zo zullen ook zij niet meer kunnen terugkeren. Eindelijk’, besluit Francken.