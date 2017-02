Uitstel voor strengere geluidsnormen

De verstrenging van de Brusselse geluidsnormen is opnieuw voor 60 dagen opgeschort. Dat komt omdat de Vlaamse regering nu ook formeel een nieuw belangenconflict heeft ingediend in het dossier van de Brusselse geluidsnormen.

Het belangenconflict is intussen ook ingediend bij het Overlegcomité, het orgaan van de verschillende regeringen in België. Premier Charles Michel nodigt de ministers-presidenten en de ministers van Mobiliteit uit voor een nieuw overleg morgen.

De vergadering van het Overlegcomité maandag bracht geen doorbraak in het dossier van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. De Vlaamse regering had vooraf al aangekondigd dat ze in dat geval een nieuw belangenconflict zou indienen tegen de verstrenging van de Brusselse geluidsnormen. Dat is dus vanmorgen gebeurd.

De invoering van die strengere normen was al eens met 60 dagen uitgesteld door een eerste belangenconflict van de Vlaamse regering. Maar omdat de termijn woensdag zou aflopen, dient de Vlaamse regering nu een tweede belangenconflict in. De regering-Bourgeois heeft daarvoor dinsdagochtend via elektronische procedure het licht op groen gezet. Die beslissing is intussen ook overgemaakt aan premier Charles Michel en het Overlegcomité van de verschillende regeringen.

Op die manier belandt de Brusselse beslissing opnieuw voor 60 dagen in de koelkast. Zo krijgen de verschillende regeringen extra tijd om een overlegde oplossing voor het dossier te vinden.

Andere procedure

Opmerkelijk is dat de Vlaamse regering toch voor een andere procedure kiest dan eerder was gepland. Oorspronkelijk dacht de regering-Bourgeois met haar tweede belangenconflict namelijk de oorspronkelijke geluidsnormen van 1999 te viseren.

Maar de Vlaamse regering kiest er nu toch voor om het belangenconflict in te dienen als gemeenschapsregering, een piste die eerder ook al was gesuggereerd door Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye & Wouters). ‘We hebben gekozen voor een piste die ook is gebruikt in het BHV-dossier’, luidt het in Vlaamse regeringskringen.

Vliegwet

Volgens De Tijd heeft federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) een eerste voorstel klaar voor de verdeling van de lusten en lasten op Zaventem. In dat voorstel zit ook de langverwachte vliegwet.

Ook langs Vlaamse kant zou er een voorstel tot compromis uitgewerkt zijn. Wat dat compromis inhoudt, wil ze nog niet kwijt. Vlaanderen zal het ook pas op de onderhandelingstafel leggen ‘als Brussel bereid is om mee te delen in de lasten’, aldus de krant.

Nieuw overleg

Intussen heeft premier Michel de betrokken ministers-presidenten en ministers van Mobiliteit woensdag uitgenodigd voor een nieuw overleg over het dossier. Dat is te horen op het kabinet van de premier.