Er komt in de zomer geen nieuwe editie van Parkkaffee. De uitbaters van de populaire zomerbar in een kasteeltuin in Mariakerke (Gent) hebben besloten te stoppen ‘om de goede vrede te bewaren’.

Parkkaffee houdt er na net geen twintig jaar mee op. Initiatiefnemers Marco ‘Kazzen’ Cassiman en Nani Rammant stellen hun kasteeltuin in Mariakerke vanaf volgende zomer niet meer open in juli en augustus. Ze beslisten dat naar eigen zeggen ‘om de goede vrede in de buurt te bewaren’.

Parkkaffee kreeg de voorbije jaren klachten van buurtbewoners. Vorige zomer werd samen met de Stad Gent een afsprakennota opgesteld. De uitbaters deden extra inspanningen: het sluitingsuur werd vervroegd, er werden sfeer­beheerders ingezet en bezoekers werden nog meer aangemaand om met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Omdat er nog steeds klachten waren, nam het stadsbestuur recent de beslissing om een aantal sluitingsdagen op te leggen. Cassiman: ‘Het buurtcomité nam daar nog geen genoegen mee. We hebben dan besloten om er een punt achter te zetten. Maar het doet wel pijn.’