Zelfmoordterroristen slaan toe in Pakistaanse rechtbank

In het noordwesten van Pakistan zijn dinsdag zeker vijf mensen omgekomen en 19 anderen gewond geraakt bij een aanslag vlak voor een rechtbank. Twee van de dodelijke slachtoffers zouden zelfmoordterroristen zijn.

Dat meldt de lokale politie. Een derde terrorist kon ontkomen en wordt nog altijd opgespoord. Vorige week kwamen bij een bomaanslag in het zuiden van het land nog 88 mensen om het leven.

Drie zelfmoordterroristen probeerden dinsdag een rechtbank in Tangi, in de buurt van de stad Charsadda, binnen te dringen. Een van werd voor hij het gebouw kon binnendringen door de politie doodgeschoten, een andere liet zich vlak voor de ingang ontploffen en maakte zo drie doden. De laatste slaagde er wel in om de rechtbank binnen te komen. Hij wordt nog opgespoord door de politie, zo verklaarde de burgemeester van het district, Bahadur Yar.

Pakistan is de voorbije weken en dagen verschillende keren opgeschrikt door zelfmoordaanslagen. Vorige donderdag kwamen bij een aanslag aan een heiligdom in het zuiden van Pakistan 88 mensen om het leven. Die aanval werd opgeëist door IS.