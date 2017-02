Ook Antwerpse gemeenteraad in de ban van intercommunales

In de nasleep van de heisa rond de Gentse Publipart-zaak en vergoedingen voor de mandaten van politici, heeft ook de Antwerpse gemeenteraad maandagavond urenlang gedebatteerd over de kwestie. Schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) verdedigde zijn veertig al dan niet bezoldigde mandaten, maar benadrukte dat er al jaren gewerkt wordt aan een opkuis. Oppositiepartijen Groen en PVDA deden een oproep voor ‘totale transparantie’, niet alleen rond intercommunales.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) beperkte zich maandag tot de stelling dat N-VA als ‘grootste partij in de grootste stad van Vlaanderen’ geen andere keuze had dan mee te stappen in de bestaande structuren van intercommunales en andere entiteiten en dat hij zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het grote aantal mandaten van Kennis.

Die laatste stelde dan weer dat hij ‘met hart en ziel in intercommunales zit om de belangen van de Antwerpenaar te verdedigen’ en er al veel werk is verricht op het vlak van het rationaliseren van bedrijven en vzw’s rond de stad. ‘Een onderzoek rond synergieën in de afvalsector is bovendien lopende en ik wil een einde van de opeenstapeling van structuren in de energiesector’, aldus Kennis.

Bovengrens

Het bekendmaken van alle mandaten en vergoedingen van het schepencollege kon op ieders waardering rekenen, maar Groen vroeg bij monde van Wouter Van Besien niet alleen om meer openheid, maar ook een bovengrens aan het aantal cumuls en aan het geheel van vergoedingen die een mandataris kan verzamelen.

PVDA wil nog verder gaan. ‘Alles moet op tafel, ook wat er in de privé verdiend wordt, anders is er gevaar voor belangenvermenging’, vindt Peter Mertens, die ook de rol van N-VA hekelde. ‘We vragen al vier jaar om meer transparantie, maar het tempo waaraan N-VA een traditionele partij geworden is, is indrukwekkend.’