Vliegtuig met vijf passagiers crasht in Melbourne

In Melbourne, in het zuidoosten van Australië, is een vliegtuig dinsdagochtend rond 9 uur plaatselijke tijd (maandag 23 uur Belgische tijd) neergestort op een winkelcentrum dicht bij de luchthaven van Essendon. Aan boord van het kleine toestel zaten vijf passagiers.

Het vliegtuig van Beechcraft crashte kort na het opstijgen en kwam daarbij niet ver van de luchthaven terecht op een winkelcentrum in Essendon Fields, ten noorden van Melbourne. Daarop ontstond er een brand, die de brandweer nog steeds aan het bestrijden is.

Over de omstandigheden van de crash of de toestand van de slachtoffers is nog geen duidelijkheid.