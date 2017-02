Rivierloodsen stemmen hervormingsplan weg en dreigen met acties

De rivierloodsen hebben op een bijzondere algemene vergadering maandag een voorstel van Ben Weyts over de hervorming van het Vlaams loodswezen bijna unaniem weggestemd. Dat zegt de organisatie. De Vlaams minister krijgt tot 17 maart de tijd om een maatregel over multi-inzetbaarheid weg te halen, anders riskeert hij acties.

Het loodswezen wordt hervormd om efficiënter te kunnen werken. Momenteel zijn er kust-, zee-, kanaal- en rivierloodsen, die veelal worden ingezet op een eigen traject. Onder meer op basis van een Vlaamse audit wordt erover nagedacht om loodsen ook op andere trajecten in te zetten, de zogeheten multivalentie.

De Beroepsvereniging van Loodsen (BvL), die zo’n 135 rivierloodsen zou verenigen, is kritisch voor de hervormingsplannen van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Maandag hielden zij een stemming tijdens een bijzondere algemene vergadering.

‘99 procent van de aanwezigen heeft het totale pakket van de minister verworpen’, zegt BvL-woordvoerder Yves Verspreet. ‘Er was met 105 personen een grote opkomst en met zo’n score kan je dus zeggen dat het door iedereen werd gedragen.’

‘De minister krijgt nu tot 17 maart om de multivalentie uit het voorstel weg te halen. Tot dan verlenen we wel steun voor andere punten uit het voorstel, zoals een stand-byploeg, enzovoort’, vervolgt Verspreet. ‘Nadien riskeert hij sancties. In welke vorm? Daarover zal de algemene vergadering zich op 20 maart uitspreken.’

Het plan zou onder meer inhouden dat rivierloodsen voortaan de helft van hun tijd in Vlissingen zouden moeten werken, wat volgens Verspreet net tot efficiëntieverlagingen zou leiden. Ook maakt hij zich zorgen over de veiligheid omdat toekomstige loodsen relatief snel grote zeeschepen zouden moeten gaan beloodsen.

‘Acties allerlaatste redmiddel’

In een reactie laat Kurt Callaerts van ACV Transcom weten de beslissing van de BvL te betreuren. ‘Als ACV Transcom sluiten we de denkpiste van de multivalentie niet uit, maar het is duidelijk dat deze nog veel verder overleg, uitwerking en bijsturing zal nodig hebben. Het blind uitvoeren van een eenzijdig uitgevoerde audit, waar sociale partners of het personeel geen inspraak in hadden, is voor ons een brug te ver. In overleg goede elementen eruit halen en de problemen en overlap tussen de huidige trajecten verduidelijken en uitklaren lijkt ons evident.’

ACV Transcom benadrukt wel dat ‘de tijd om effectief af te ronden, is aangebroken’. ‘We roepen dan ook alle partijen op om zich niet in loopgraven in te graven en zich voor te bereiden op oorlog. Acties zijn voor het ACV het allerlaatste (red)middel en daar moet omzichtig mee omgesprongen worden’, klinkt het.