Huiszoekingen in hoofdkantoor van Front National in Nanterre

In het hoofdkantoor van de extreemrechtse Franse partij Front National hebben maandag opnieuw huiszoekingen plaatsgevonden. De politieactie maakt deel uit van het onderzoek naar partijleider en presidentskandidaat Marine Le Pen, die ervan verdacht wordt mensen onterecht op de loonlijst van het Europees Parlement te hebben geplaatst.

De partij heeft in een mededeling bevestigd dat er ‘voor de tweede keer een huiszoeking plaatsvond in dezelfde kantoren, voor dezelfde veronderstelde feiten’. Dat bewijst volgens het FN meteen ook dat de eerste huiszoeking niets heeft opgeleverd, zo staat nog in die mededeling.

Le Pen wordt ervan verdacht twee medewerkers van haar partij jarenlang te hebben uitbetaald met geld van de Europese Unie, voor een totaalbedrag van bijna 340.000 euro. De twee stonden ingeschreven als medewerkers van Marine Le Pen, die lid is van het Europees Parlement. Maar in plaats van parlementair werk zouden ze opdrachten voor de extreemrechtse Franse partij hebben uitgevoerd.

Onderzoek

Het Franse parket had in december een onderzoek geopend naar de zaak. Maar Le Pen heeft vrijdag nog ontkend dat er sprake was van fictieve tewerkstelling, hoewel in een rapport van de Europese antifraudedienst OLAF het tegendeel wordt beweerd.

In tegenstelling tot de conservatieve kandidaat François Fillon, lijkt Le Pen op electoraal vlak nauwelijks hinder te ondervinden van de corruptiebeschuldigingen. De FN-voorzitster zou volgens de peilingen de meesten stemmen halen tijdens de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen, die in april plaatsvindt.