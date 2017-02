Alle partijen wisten hoe het zat met de vergoedingen in de verschillende comités van Publifin en Nethys. Dat heeft de secretaris-generaal van Nethys nog eens herhaald op de eerste echte werkdag van de onderzoekscommissie naar het Publifin-schandaal.

Gil Simon (PS), de secretaris-generaal van Nethys, wordt al sinds 14u vanmiddag op de rooster gelegd in de onderzoekscommissie naar het Publifin-schandaal. Aan de hand van een PowerPoint schetste hij het bijzonder ingewikkelde universum van Publifin en Nehtys. Daarna kreeg hij een spervuur van zeer precieze en technische vragen van de commissieleden over zich heen. En daarna nog één. En nog één.

Simon antwoordde omstandig en beheerst. In tegenstelling tot Publifin-voorzitter André Gilles (PS), die als eerste langskwam in de speciale commissie die aan de onderzoekscommissie vooraf ging, liet hij zo goed als geen vragen onbeantwoord. Het was dankzij een voorzet van PS’er Patrick Prévot dat hij ook politiek een bal kon binnentrappen.

‘De sectorcomités zijn opgericht in 2013, als onderdeel van een globaal politiek akkoord. Dat is beslist in een bijzondere vergadering van de raad van bestuur, die ook de vergoedingen vastlegde’, verklaarde Simon. Waarop Prévot hem onderbrak en vroeg of dat betekende dat de bestuurders van van alle politieke partijen dus op de hoogte waren? ‘Ja, alle politieke mandatarissen waren op de hoogte van de vergoedingen, via een proces-verbaal.’ Simon verwees daarbij onder meer naar André Gilles (PS), Georges Pire (MR) en Dominique Drion (CDH). Het drietal dat morgen zijn opwachting maakt in de commissie.

Ook Paul Furlan (PS), die als Waals minister van Lokale Besturen ontslag nam een paar weken nadat het schandaal aan het licht kwam, verklaarde eerder al dat alle partijen op de hoogte waren van de vergoedingen in de sectorcomités.

‘Het belang van de gemeenten’

Dat Publifin en Nethys geen kleine spelers zijn, werd nog maar eens duidelijk. In Simons presentatie wemelde het van de grote cijfers. In de laatste 20 jaar keerde Nethys 1,08 miljard euro aan dividenden uit. In 2015 had het een omzet van 759 miljoen.

Door verschillende overnames en fusies in die hele geschiedenis, zijn er heel wat participaties ‘geërfd’, legde hij uit. Onder meer in Publilec, waar Publipart dat voor deining zorgt in Gent, een onderdeel van is.

Volgens hem werd bij elke overname, fusie of uitbreiding van het Publifin-netwerk gehandeld vanuit het ‘belang van de gemeenten’. Destijds is door de Luikse gemeenten beslist dat ze zich behalve met energie ook met televisie gingen bezighouden, en niet veel later kochten ze de Waalse kabel. Ze werkten daarmee in een terrein dat wettelijk niet verboden was en deden dat in het belang van de gemeenten. Al was het kostuum van intercommunale misschien niet meer het best geschikt.

Vragen over de verwevenheid van een belangrijke functie als secretaris-generaal van Nethys en die van Luiks politicus probeerde Simon weg te sussen. ‘Ik ben gemeenteraadslid van de oppositie in een kleine gemeente (Visé, nvdr). Bij Nethys ben ik een manager, geen politiek bestuurder. Er is dus geen conflict.’ Niet zo volgens MR-parlementslid Gilles Mouyard: ‘Bij de verkiezingen bent u kandidaat-burgemeester of vergis ik me?’

Moreau ook opgeroepen

Stéphane Moreau, de voorzitter van Nethys, mag binnenkort ook een uitnodiging verwachten voor de onderzoekscommissie. Na de storm waarin hij terecht is gekomen, kampt Moreau met gezondheidsproblemen. De commissieleden zijn bereid hem nog wat tijd te gunnen, maar zullen hem na de krokusvakantie sommeren in het Waals parlement.