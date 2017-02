Het Nederlandse Bodegraven is tijdelijk wereldnieuws vanwege een opmerkelijk experiment. De gemeente heeft speciale verkeerslichten in de voetpaden laten installeren om zo het aantal ongevallen met voetgangers drastisch te verminderen. 'In plaats van de smartphone te bannen uit het verkeer, proberen we erop te anticiperen', vertelt verkeersexpert Dolf Roodenburg.

De lichten heten officieel +Lichtlijn en zijn speciaal ontworpen om smartphonegebruikers te verwittigen of het al dan niet veilig is om over te steken. Ze bevinden zich momenteel in de buurt van drie scholen. 'We hebben gemerkt dat een op de vijf ongevallen bij 12- tot 18-jarigen veroorzaakt wordt door de smartphone', vervolgt Roodenburg. 'Natuurlijk willen we graag de smartphone zien verdwijnen in het verkeer, maar dat is slechts een utopie. Daarom hebben we besloten om erop in te spelen.'

Volgens organisatie Veilig Verkeer Nederland is de nieuwe verlichting weliswaar geen oplossing voor het probleem. 'Hiermee ga je smartphoneverslaafden zelfs belonen voor hun slecht gedrag', klinkt het. Na zes maanden eindigt de proefperiode en wordt de balans opgemaakt.