Update. Leterme adviseerde Telenet toch niet tijdens premierschap

Yves Leterme begon pas als adviseur voor Telenet op 19 december 2011, na zijn premierschap. Telenet betaalde Leterme wel een half jaar lidmaatschap uit.

Telenet heeft nu toch volledige transparantie gegeven over de vergoedingen die in de voorbije jaren werden betaald aan politici. Daaruit blijkt dat Leterme in 2011 aan Telenet 8.000 euro factureerde.

Een woordvoerster van het telecombedrijf verduidelijkt dat de toenmalige premier betaald werd voor een half jaar plus één bijeenkomst van de adviesraad. Na een lange regeringsvorming zwaaide Leterme begin december 2011 af als premier. Nu blijkt dat Leterme pas op 19 december 2011 een eerste vergadering als lid van de adviesraad bijwoonde. Hij werd in 2011 vergoed voor een half jaar lidmaatschap en één vergadering. Leterme verleende volgens Telenet in dat jaar nog geen advies aan het bedrijf.

Adviesraad

Leterme zetelt ook vandaag nog in de adviesraad, net als Patrick Dewael, Open VLD-fractieleider in de Kamer. Naast Bracke was ook SP.A-parlementslid Peter Vanvelthoven lid van de raad. Ook een andere SP.A-burgemeester Freddy Willockx was eerder lid, net als Patrick Moenaert (CD&V).

Volgens Telenet is de adviesraad een ‘klankbord’, maar critici zien het als een lobbyclub die de belangen van het bedrijf bij de politiek moet verdedigen.

Voor 2016 heeft Telenet tot vandaag nog geen facturen ontvangen van de leden van de adviesraad.

Doorheen de jaren streek Leterme in totaal 55.000 euro op. Daarmee is hij lang niet de best betaalde politicus bij Telenet: Patrick Dewael stuurde facturen voor 82.000 euro, Siegfried Bracke voor 66.000 euro en Peter Vanvelthoven 62.000 euro.

Telenet benadrukt in een persbericht dat alle leden een clausule ondertekenden die hen oplegt dat politici geen advies mogen geven over thema's waarvoor zij zelf een uitvoerend mandaat hebben.