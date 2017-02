Bij de aftrap van de verkiezingscampagne van de Partij voor de Vrijheid (PVV) zaterdag, verklaarde Geert Wilders vooral 'Nederland weer van de Nederlanders' te zullen maken. Toch heeft zijn partij ook een programma, waarin ze onder andere belooft alle moskeeën te sluiten, de Koran te verbieden en het geld voor onder andere ontwikkelingshulp en de openbare omroep te schrappen. Maar hoe gaat Wilders dat voor elkaar krijgen, vroeg het Nederlandse televisieprogramma 'Zondag met Lubach' zich af?

Presentator Arjen Lubach haalde enkele frappante beloftes uit het partijprogramma van de PVV. ‘Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod koran’, klinkt het zo, en ‘Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz. (sic)'

In het programma stond echter geen enkele verduidelijking naar hoe Wilders die beloftes wil nakomen. Dus ging Lubach op zoek op Twitter, het favoriete medium van de PVV-voorzitter, in de Nederlandse Stemwijzer-website, in een groot recent televisieinterview, en in Wilders' antwoorden op vragen in de Tweede Kamer.

Het resultaat vond de presentator op z'n zachtst gezegd bedroevend. Dus riep hij iedereen op om Wilders in de laatste drie weken voor de verkiezingen met de Twitter-hashtag #hoedan op te roepen ter zake te komen.

'Zondag met Lubach' werd enkele weken geleden nog wereldnieuws met een satirisch filmpje waarin het Nederland aanprijsde bij de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.