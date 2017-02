Nieuw-Zeelandse rechter akkoord met uitlevering Kim Dotcom aan VS

De Nieuw-Zeelandse rechtbank heeft beslist dat internetondernemer Kim Dotcom in aanmerking komt om het land uitgezet te worden en uitgeleverd te worden aan de VS. De flamboyante oprichter van Megaupload.com claimt echter de overwinning in de zaak.

De Duitser die zijn naam liet veranderen in Dotcom wordt in de VS gezocht voor grootschalige inbreuk op de copyrightwetgeving. Via zijn site Megaupload maakte hij de uitwisseling van illegale bestanden mogelijk.



De rechter bevestigt nu een eerdere uitspraak die stelt dat Dotcom net als zijn zakenpartners Mathias Ortmann, Bram van der Kolk en Finn Batato wel mag uitgeleverd worden. Ze maakten zich schuldig aan samenwerking met de intentie te frauderen, en dat kan aanleiding zijn voor een uitlevering.



Maar tegelijk wijst de rechter erop dat Dotcom geen inbreuk beging op de lokale wetgeving. Dat sterkt Dotcom in zijn overtuiging dat hij niets verkeerd heeft gedaan, en dus niet mag overgeleverd worden aan de VS.



‘Ze hebben mijn familie en mijn zaak kapotgemaakt, me bespioneerd en mijn huis binnengevallen, allemaal op basis van een copyrightzaak’, zegt Dotcom in een interview met The Herald. ‘Nu hebben we belangrijkste juridische strijd gewonnen’.

In case you didn't notice. Today's judgement in my case clarified that online copyright infringement is NOT A CRIME in New Zealand. ???? — Kim Dotcom (@KimDotcom) 20 februari 2017

It's a political case.

It's a political judgement.

I told you I can't be extradited for Copyright and I was right.

What is this? Sharia law? — Kim Dotcom (@KimDotcom) 20 februari 2017

Dotcom werd vijf jaar geleden aangehouden op vraag van de FBI. Bij de inval in zijn huis in Auckland werden de grote middelen ingezet, tot helikopters toe. Er werden miljoenen aan bezittingen in beslag genomen, waaronder zijn roze Cadillac.