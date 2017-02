Guardiola: “Vincent Kompany is zeker nog een week buiten strijd”

Vincent Kompany komt dinsdag niet in actie bij Manchester City. De Engelse ploeg speelt dan in de Champions League tegen Monaco, maar trainer Pep Guardiola bevestigde op zijn persconferentie maandag dat dat zonder de verdediger zal zijn. “Hij is niet klaar voor de wedstrijd morgen”, klonk het. Kompany trainde vrijdag niet mee bij City en speelde ook niet tegen Huddersfield in de FA Cup wegens een “lichte blessure”.

“Kompany zou wel terug fit moeten zijn voor de replay tegen Huddersfield”, zo liet Pep Guardiola nog weten op de persconferentie. Manchester City bleef namelijk steken op een 0-0 gelijkspel tegen Huddersfield dit weekend, waardoor beide ploegen een replay moeten spelen. De winnaar van dat duel stoot door naar de kwartfinales van de FA Cup.

De Bruyne: “Halve finale in Champions League is nodig om tot de échte topclubs te behoren”

De Bruyne wil met City absoluut weer naar de halve finales van het kampioenenbal (net als vorig jaar). “Vanaf een halve finale of finale horen we voor het grote publiek bij de échte topclubs”, liet de Rode Duivel op een persconferentie optekenen.

“Vorig seizoen hebben we een grote stap gezet door voor het eerst de halve finales te halen”, stak De Bruyne van wal. “Nu wacht ons opnieuw een lastige opdracht, tegen een team in vorm in Frankrijk. We zullen tot het uiterste gaan.”

De statistieken van De Bruyne zelf zijn dit seizoen een tikkeltje minder dan vorig seizoen. Hij speelt dan ook vaak iets lager op het veld. “Mensen kijken telkens weer naar die statistieken”, aldus De Bruyne. “Ik denk dat ik nu meer mijn stempel op het spel kan drukken dan vorig jaar. Als we een titel kunnen pakken zonder dat ik daarbij scoor, zal ik heel blij zijn. Ik voel me heel goed op de positie die ik nu op het veld bekleed.”

Manchester City mag het laatste decennium in de Premier League dan wel een topploeg zijn. Europees is de plek in de halve finale vorig seizoen voorlopig de enige uitschieter. “Mensen mogen ons pas vergelijken met teams als Manchester United en Liverpool als we evenveel tijd als hen hebben gehad om successen te boeken in de Champions League”, was De Bruyne daarover duidelijk.