De Wever: 'Waarom Bracke niet eerder heeft gesproken? Dat is de vraag van 1 miljoen'

Het is onbegrijpelijk dat Siegfried Bracke (N-VA) zo lang wachtte om duidelijkheid te scheppen over zijn verloning als adviseur van Telenet. Dat heeft zijn voorzitter, Bart De Wever, toegegeven na de bekendmaking dat niet Bracke maar Elke Sleurs lijsttrekker wordt in Gent. 'Bracke is het symbool van de graaicultuur geworden zonder dat hij zelf heeft gegraaid.'

Voorzitter De Wever kwam nog eens terug op de heisa in Gent. Bracke trok er ten aanval tegen de SP.A-schepenen die (te) stevig vergoed waren bij Publipart, maar werd daarna op de korrel genomen omdat hij zelf geen open kaart had gespeeld over zijn verdiensten bij Telenet. Vanochtend maakte Bracke bekend dat hij voor de volledige jaren als Kamervoorzitter niets betaald kreeg door Telenet 'Waarom hij vorige week niets heeft gezegd? Dat is de vraag van één miljoen.'

'Ik dacht dat ik stierf toen ik het vorige vrijdag vernam', gaat De Wever verder. 'Blijkbaar wou hij het spel te correct spelen en zich houden aan de vertrouwelijkheidsclausule die hij met Telenet had afgesproken.'

'Bracke is het symbool van de graaicultuur geworden zonder dat hij zelf heeft gegraaid', beseft de N-VA-voorzitter. 'Maar intussen is er grote schade aangericht in de perceptie, niet allen aan bracke zelf maar ook aan de partij. Siegfried beseft dat zelf ook. Hij vond zelf dat hij niet meer kon functioneren in Gent. Als ik hem dit weekend had gevraagd om alles op te geven, had hij het gedaan.'

'Elke Sleurs heeft zich aangeboden, ze wou er zelfs haar staatssecretariaat voor laten staan', aldus De Wever nog. 'Dat was voor mij een zeer welgekomen wending.'