‘Veel werk om schade in Gent te herstellen’

Elke Sleurs trekt voor N-VA de lijst in Gent. ‘Omdat de geloofwaardigheid van Bracke is aangetast.’ Ze stopt verrassend als staatssecretaris om ‘zich helemaal op Gent te storten.’

Siegfried Bracke was dus wel degelijk de gedoodverfde kandidaat?

Hoewel er nog niks beslist was, was hij inderdaad de mogelijke lijsttrekker. Maar de voorbije week is er heel veel gebeurd. En als er een crisis is, moet je heel snel reageren. Daarom heb ik zaterdag de voorzitter (Bart De Wever, red.) gebeld om snel een oplossing te zoeken. Zijn geloofwaardigheid om de fractie te leiden en de lijst te trekken was te zeer aangetast.

Kan iemand die niet geloofwaardig is om de lijst te trekken nog geloofwaardig zijn als kamervoorzitter?

Die twee hebben helemaal niks met elkaar te maken. Zijn geloofwaardigheid in Gent, waar hij zich volop profileerde als strijder tegen de graaicultuur, had een knauw gekregen. De schade in Gent tegenover de kiezer is groot. Maar dat heeft niks te maken met zijn geloofwaardigheid als kamervoorzitter. Zijn voorzitterschap staat niet ter discussie.

Vreemd dat u opstapt als staatssecretaris, nochtans de ideale functie om in de kijker te lopen.

Eerst en vooral, dat is mijn eigen keuze. Er kruipt heel veel tijd in het fractieleiderschap van de Gentse gemeenteraad. Ik wil nu echt Gent op het voorplan zetten. We hebben een heel traject af te leggen om de partij in Gent opnieuw op de kaart te zetten. Er is veel werk voor de boeg om de schade te herstellen. Ik kan onmogelijk kandidaat-burgemeester zijn in Gent en tegelijkertijd altijd aanwezig moeten zijn in Brussel.

Eerst gedegradeerd als staatssecretaris en nu lijsttrekker in Gent, het kan verkeren.

Ik ben nooit gedegradeerd als staatssecretaris. Ik heb na zeven maanden mijn bevoegdheid Fraudebestrijding ingeruild voor Grootstedenbeleid. De enige reden daarvoor was dat die nieuwe bevoegdheid veel beter aansloot bij mijn andere bevoegdheden en het logischer is dat de minister van Financiën ook fiscale fraude onder zich heeft.

Wat moeten we van uw passage als staatssecretaris onthouden?

Ik ben bijvoorbeeld zeer trots op het Actieplan tegen Gendergerelateerd geweld dat recent werd gelanceerd, Ik heb het interfederaal ruimtevaartagentschap opgericht. Daarnaast werd onlangs de parkeerkaart voor gehandicapten vernieuwd. Er zijn nog verschillende voorstellen van mij die in de pijplijn zitten. Mijn opvolger zal dus kunnen oogsten.

Wie wordt die opvolger?

Dat is nog niet beslist.