Mist deze topper het volledige Vlaamse voorjaar?

Pippo Pozzato dreigt het volledige Vlaamse voorjaar noodgedwongen te moeten missen. Parijs-Roubaix reikte zopas de wildcards uit en daar was geen plaats voorzien voor zijn team Williers Triestina-Southeast. De ploeg kreeg nog geen enkele wildcard voor het Vlaamse voorjaar en dus moet Pozzato hopen op de Ronde van Vlaanderen.

De Belgische supporters zouden wel eens een grote naam niet te zien kunnen krijgen in het Vlaamse voorjaar. Parijs-Roubaix deelde zopas zijn laatste wildcards uit en daar is geen plaats voorzien voor Williers Triestina-Southeast, het team van Pippo Pozzato. Dat is een serieuze streep door de rekening van de Italiaanse renner die in 2009 als tweede eindigde na Tom Boonen. Enkel de Ronde van Vlaanderen moet nog wildcards uitdelen en dus zal Pozzato hopen dat Vlaanderens Mooiste wel een plekje over heeft voor Williers Tristina-Southeast. In 2012 eindigde de voormalig Italiaans kampioen tweede na Boonen. Zijn team mag wel starten in Milaan-Sanremo en de Giro.

Vier Belgische ploegen

Parijs-Roubaix heeft twee wildcards uitgereikt aan Wanty-Groupe Gobert en Topsport Vlaanderen-Baloise. Ook vorig jaar kregen beide ploegen een uitnodiging. Bij de 18 WorldTour ploegen zijn er nog twee Belgische teams: Quick-Step Floors en Lotto Soudal. Zij mogen sowieso starten. Daarmee zullen er vier Belgische teams meedingen naar de overwinning in Parijs-Roubaix.