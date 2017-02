Erdal krijgt 15 jaar voor drievoudige moord

De correctionele rechtbank van Brugge heeft Fehriye Erdal (39) bij verstek tot 15 jaar cel veroordeeld voor drie moorden in Istanboel in januari 1996. Het OM had 30 jaar geëist voor de militante van de extreem-linkse groepering DHKP-C.

Ondanks toezicht van de Staatsveiligheid wist Erdal in 2006 te ontkomen. Het is tot op vandaag niet duidelijk waar ze zich bevindt.

Op 9 januari 1996 werden zakenman Özdemir Sabanci, zijn secretaresse en Haluk Gorgün, directeur-generaal van Toyota Turkije, in de gebouwen van de Sabanci Holding in Istanboel doodgeschoten. Op dat moment was Fehriye Erdal in het bedrijf aan de slag als koffiedame. Zij loodste de schutters Ismail Akkol en Mustafa Duyar het gebouw binnen.

Na haar vlucht naar België werd Erdal in 1999 in Duinbergen opgepakt voor onder andere bendevorming en verboden wapenbezit. Turkije vroeg haar uitlevering voor de moorden. België ging daar niet op in, waarop de familie Sabanci in België een klacht indiende.

In eerste instantie wilde het federaal parket het dossier naar het hof van assisen laten verwijzen. Door een wetswijziging werd de zaak uiteindelijk op 5 december voor de correctionele rechtbank behandeld. Tijdens het onderzoek werd Erdal verdedigd door meester Paul Bekaert, maar voor het proces liet de beklaagde verstek gaan. De rechtbank heeft haar onmiddellijke aanhouding bevolen. Als ze ooit zou gearresteerd worden, kan ze nog verzet aantekenen tegen het vonnis.



Eigenlijk was Özdemir Sabanci een toevallig slachtoffer. DHKP-C had het gemunt op CEO Sakip Sabanci, die zich in een andere bureau op dezelfde verdieping bevond. De zoon van Özdemir Sabanci kreeg zijn vordering van 1 euro schadevergoeding toegewezen. 'Wij zijn tevreden met de uitspraak. Voor mijn cliënt is het vooral belangrijk dat de feiten bewezen zijn', aldus zijn advocaat Luc Arnou.



In het vonnis stelt de rechtbank dat Fehriye Erdal, die zelf de trekker niet overhaalde, wel degelijk als mededader schuldig aan de drie moorden. 'De beklaagde was nauw betrokken bij en heeft meegewerkt aan zowel de voorbereiding als de uitvoering van de moordaanslag. Zonder haar bijstand had de misdaad niet kunnen worden gepleegd.'



Sinds de invoering van de Potpourri II - een van de verschillende wetten rond hervormingen bij justitie - is 40 jaar cel de maximumstraf in gecorrectionaliseerde moordzaken. De rechtbank oordeelde dat in dit geval 30 jaar de maximumstraf is, omdat die wetgeving op het moment van de feiten uiteraard nog niet bestond. Bij het bepalen van de strafmaat hield de rechtbank ook nog rekening met het blanco strafblad van Erdal en met de redelijke termijn. De beklaagde is immers al 21 jaar op de hoogte van het feit dat ze voor de moorden vervolgd wordt.