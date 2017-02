Shorttracker Hanne Desmet heeft tijdens de zogeheten Star Class-wedstrijden in Turijn een mooie overwinning behaald. Desmet zegevierde afgelopen weekend in het eindklassement.

Op de 500 en de 1500 meter won de 20-jarige rijdster uit de selectie van bondscoach Pieter Gysel alle races die ertoe deden. In de finale van de 1000 meter moest ze alleen het Duitse talent Anna Seidel voor zich dulden.

Desmets jongere broer Stijn werd bij de A-jongens derde achter de Nederlander Friso Emons en de Brit Jack Burrows. Bij de mannen eindigde Gert-Jan Goeminne als derde achter de Duitser Christoph Schubert en de Nederlander Mylan Elzink.

De Star Class-competitie is een serie wedstrijden voor de subtop uit West-Europa. Binnen drie weken worden in Rotterdam de wereldkampioenschappen in deze schaatsdiscipline gehouden.