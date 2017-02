Elise Mertens stoomt door naar tweede ronde op WTA Dubai

Elise Mertens (WTA 80) blijft op een wolk tennissen. De 21-jarige Mertens is al enkele maanden in uitstekende doen en toont dat ook op het prestigieuze WTA-tennistoernooi van Dubai (hard/2.666.000 dollar). Ze overleefde er afgelopen weekend twee kwalificatieronden en won maandag ook haar eersterondepartij op de hoofdtabel.

Mertens, na Yanina Wickmayer (WTA 60) en Kirsten Flipkens (WTA 74) de derde Belgische op de WTA-ranking, haalde het maandag vrij vlot van de Bulgaarse Tsvetana Pironkova (WTA 64). In hun eerste onderlinge confrontatie op het WTA-circuit werd het 6-3 en 6-2, de partij duurde 1 uur en 4 minuten. In ronde twee wacht nu Agnieszka Radwanska (WTA 6), de Poolse was als vierde reekshoofd vrij in de openingsronde.

Mertens is de enige landgenote op de Dubai Duty Free Tennis Championships. In de eerste ronde van het dubbelspel komt ze samen met de Bulgaarse Aleksandrina Naydenova uit tegen de Kazachse Yaroslava Shvedova en de Taiwanese Hao-Ching Chan.