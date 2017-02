Thomas Pieters klimt naar 33e plaats op World Golf Ranking

Na zijn tweede plaats op het Genesis Open golftoernooi heeft Thomas Pieters zijn plaats op de Golf World Ranking met 14 eenheden kunnen verbeteren. Hij staat nu 33e.

Pieters, die voor de aanvang van het toernooi op de 47e plaats stond, bereikte vorig jaar na zijn Made in Danmark overwinning de 41e plaats. De 25-jarige Antwerpenaar is nog één plaats verwijderd van die van beste Belg ooit. Nicolas Colsaerts stond in 2012, na zijn overwinning tijdens het World Match Play Championship, immers even op de 32e plaats. De 34-jarige Brusselaar, die de voorbije week niet aan de slag was, staat momenteel op de 129e plaats.

De derde Belg Thomas Detry werd het voorbije weekend in Australië zeventiende op het World Super 6 in Perth en is na acht maanden als prof al opgeklommen naar de 187e plaats, ook al zijn hoogste notering ooit.

De Amerikaan Dustin Johnson, die zich de beste toonde op het Genesis Open en ook de regerende US Open-kampioen is, wordt voor de eerste keer in zijn loopbaan nummer één van de wereld. Hij verdringt de Australiër Jason Day van de eerste stek. Ook de Noord-Ier Rory McIlroy zakt een plaatsje en staat nu op drie.

Stand week 7 World Golf Ranking:

1. (3) Dustin Johnson (VSt) 10.2751

2. (1) Jason Day (Aus) 9.7720

3. (2) Rory McIlroy (NIe) 9.1275

4. (4) Henrik Stenson (Zwe) 8.6364

5. (5) Hideki Matsuyama (Jap) 8.5931

6. (6) Jordan Spieth (VSt) 8.4706

7. (7) Adam Scott (Aus) 5.8035

8. (8) Justin Thomas (VSt) 5.5227

9. (9) Sergio Garcia (Spa) 5.1836

10. (11) Alexander Noren (Zwe) 5.0734

...

33. (47) Thomas Pieters (Bel) 3.0519

129. (125) Nicolas Colsaerts (Bel) 1.2434

187. (199) Thomas Detry (Bel) 0.9475