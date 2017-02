Lange file op E34 na ongeval in Ranst

Op de E34 in de richting van Antwerpen staat maandagochtend een lange file, door een ongeval in Ranst. Ook op de R2 is er zware hinder: de Beverentunnel is richting Nederland versperd na een ongeval met vrachtwagens.

De aanrijding in Ranst tussen een vrachtwagen en een personenwagen gebeurde kort voor 06.00 uur. Er viel minstens een gewonde. De hulpdiensten zijn ter plaatse. “In de file op de E34 naar Antwerpen verlies je intussen al meer dan een uur”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum rond 6.30 uur. Het verkeer kon er een tijdlang enkel via de busstrook voorbij. Iets voor 7 uur was het ongeval afgehandeld, toen was het anderhalf uur aanschuiven van Lille tot Oelegem.

In Antwerpen is maandagochtend omstreeks 06.00 uur ook de Beverentunnel (R2) richting Nederland volledig versperd door een botsing met minstens twee vrachtwagens. Er is geen doorgang mogelijk en de hinder zou er van langere duur kunnen zijn.