Sublieme Thomas Pieters met tweede plaats beste Belg ooit in Amerikaans PGA-toernooi

Thomas Pieters is na een sublieme laatste ronde van 63 slagen, acht onder par, tweede geworden op het Genesis Open golftoernooi (PGA/7.000.000 dollar), dat werd betwist in het Amerikaanse Pacific Palisades. Pieters is met zijn tweede plaats de beste Belg ooit in een Amerikaans PGA-toernooi.

De 25-jarige Antwerpenaar, die na de derde ronde op een gedeelde 25ste plaats stond, zette een foutloos parcours neer gekruid met acht birdies. Zo putte hij birdies weg op de holes één, zes, zeven, negen, tien, elf, zeventien en achttien, wat meteen een evenaring was van de beste score de voorbije week.

Met zijn totaalscore van 272 slagen telde de nummer 47 in de eindstand vijf slagen meer dan de Amerikaan Dustin Johnson, de nieuwe nummer één op de wereld golfranglijst. “Ik hou van deze baan”, verklaarde Pieters, die in 2012 als amateur op de Palisades golfbaan het NCAA Men’s Golf Championship won. “Toen ik mijn eerste negen holes achter de rug had, in vier onder par, zag ik dat Dustin Johnson op twintig onder par stond en wist ik meteen dat een tweede plaats het hoogst haalbare was. Met mijn prestatie van vandaag zit ik waarschijnlijk dichtbij een provisonele PGA tourkaart voor het volgende seizoen. Vanaf donderdag staat ook de Honda Classic op het programma.”

Voor Johnson, de regerende US Open kampioen die zijn 13de PGA Tour overwinning mocht vieren, was er een slordige 1.260.000 dollar weggelegd. De tweede plaats van Pieters, die hij moest delen met de Amerikaan Scott Brown, was goed voor 616.000 dollar.