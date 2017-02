Grimbergen vreest miljoenenclaim Ghelamco

De strijd om het Eurostadion krijgt de allures van een juridische thriller. Met een gemeenteraad die zich zwaar onder druk gezet voelt.

‘Chantage’, ‘bedreigingen’, ‘een aanslag op de democratie’: de oppositie in de gemeenteraad van Grimbergen is verontwaardigd over het juridische offensief dat bouwpromotor Ghelamco lanceert om de buurtweg onder Parking C afgeschaft te krijgen.

Een aangetekend schrijven van anderhalve week geleden ligt aan de basis van de onrust. Afgelopen zaterdag kregen de gemeenteraadsleden een kopie van de tekst. Daarin zet Ghelamco uiteen waarom de buurtweg afgeschaft moet worden, die de bouwwerf tegenhoudt. En wordt gewaarschuwd voor de ‘zeer aanzienlijke’ schade die het bedrijf dreigt te lijden. Schade die wel eens verhaald zou kunnen worden op de gemeente.

Het is geen loze bedreiging. Dat beseft het schepencollege van Grimbergen ook (zie inzet). Claims van Ghelamco zouden tot in de tientallen miljoenen kunnen oplopen. De kosten die al gemaakt zijn, de bijkomende kosten die gemaakt moeten worden om de bouwwerf te versnellen, de schade van de bedrijven die nu de parking uitbaten, de investeringswaarde die verdwijnt: zo tikt de rekening snel aan

‘Dit is de bekende stijl van Ghelamco: dreigen met advocaten’, zegt N-VA-raadslid Philip Roosen. ‘Er wordt een spelletje blufpoker gespeeld.’

Ghelamco verwijt de raadsleden ‘machtsafwending’. In mensentaal: de beslissing die genomen is over de buurtweg op de gemeenteraad, gebeurde in het licht van het Eurostadion. Terwijl het alleen over de buurtweg mocht gaan, niet over het project dat erop zou verrijzen. Ghelamco heeft ook opnames gemaakt op de gemeenteraad om dat te kunnen bewijzen.

‘Wat heeft dit nog met een democratie te maken?’, zegt Roosen. ‘Dit is geen goede zaak voor het behoorlijk bestuur.’

Volgens Gerlant Van Berlaer, in de oppositie voor SP.A, is de schadeclaim buiten alle proportie. ‘Ik ga me er niet door laten intimideren. Al wil ik wel opmerken dat dit geen gedrag is dat je van een goede nieuwe buur zou verwachten. ‘

Bij Groen valt het woord chantage. ‘Met schadeclaims die in de buurt kunnen komen van een jaarbegroting van Grimbergen is een gemeenteraadslid niet langer vrij om in eer en geweten te beslissen’, zegt Brussels parlementslid Arnaud Verstraete in een reactie. Hij vraagt de Vlaamse regering om het dossier met spoed naar zich toe te trekken.

De burgemeester van Grimbergen, Marleen Mertens (CD&V), onthoudt zich van alle commentaar. Donderdag komt de gemeenteraad opnieuw samen over de afschaffing van de buurtweg. ‘Daarna zullen we communiceren’, klinkt het.

Een ander argument dat Ghelamco aanhaalt om gelijk te halen, is een beslissing van de vrederechter vorig jaar, waarin staat dat Grimbergen zich tot de deputatie moet richten om de buurtweg af te schaffen. Ook is er vorig jaar een dading door de gemeente gesloten waarin staat de buurtweg ‘niet meer tot het openbaar gebruik van de gemeente dient’.