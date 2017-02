Pionier dierenrechten Tom Regan overleden

De Amerikaanse filosoof Tom Regan is vrijdag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat staat op zijn officiële website. Regan heeft met zijn boek ‘The case for animal rights’ een grote invloed gehad op de hedendaagse dierenrechtenbeweging.

Regan was professor in de filosofie aan de North Carolina State University. In 1983 publiceerde hij ‘The case for animal rights’, een boek waarin hij betoogt dat dieren morele rechten hebben. De academicus was ook fors gekant tegen dierproeven.

De Fondation Brigitte Bardot betoonde eer aan deze theoreticus van dierenrechten. “Zijn analyse is de meest indrukwekkende en diepgravende die ooit is gemaakt”, zo stelt de dierenrechtenorganisatie op Twitter.