Nadat zaterdagmiddag een trein ontspoorde in Leuven hebben Infrabel en NMBS een aangepaste dienstregeling uitgewerkt voor maandag en wellicht de daaropvolgende dagen.

Voor lijn 36, de lijn die Luik met Brussel verbindt, wordt gevreesd dat de gevolgen nog tot 27 februari kunnen blijven voortduren. De treinen op lijn 35, Aarschot-Leuven, zou maandagochtend wel opnieuw normaal moeten verlopen. Ook op lijn 53, Mechelen-Leuven, rijden vanaf maandag weer zo goed als alle treinen.

Ontsporing buiten station Leuven: gevolgen voor het treinverkeer:https://t.co/hJqRDjNhdA#NMBS — NMBS (@NMBS) 19 februari 2017

De basisdienst van Leuven naar Brussel, het IC- en S-aanbod, wordt vanaf maandag weer gehanteerd. Maar wegens capaciteitsgebrek worden wel enkele P-treinen naar Brussel geschrapt. Het gaat om twee P-treinen vanuit Genk, twee P-treinen vanuit Landen en twee vanuit Wezet-Luik. De S9 verbinding wordt geschrapt tussen Leuven en Brussel-Luxemburg. De internationale treinen (ICE en Thalys) rijden wel normaal.

Richting Mechelen rijden de treinen Gent-Mechelen-Leuven (IC21) en Sint-Niklaas-Leuven (L27) naar verwachting maandag opnieuw. Tussen Mechelen en Leuven worden wel alle P-treinen afgeschaft, maar tussen Mechelen en Sint-Niklaas blijven deze P-treinen wel rijden.

NMBS en Infrabel herinneren er verder nog aan dat ze "alle inspanningen om het treinverkeer zo snel mogelijk volledig te herstellen" leveren. Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft omstreeks 16.15 uur van het parket de toelating gekregen om de plaats waar zaterdag een trein ontspoorde te betreden. Dat meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

“Onze mensen kunnen nu precies vaststellen welke schade er is aangericht aan de sporen en de seinen.' Zondagnamiddag is ook de kraan ter plaatse gekomen die de gekantelde wagon moet takelen. 'Die kraan moet eerst nog gemonteerd worden, maar met die voorbereidende werken is alvast begonnen.' In de vooravond komen Infrabel en NMBS nog met een gezamenlijk persbericht over de dienstverlening van maandag/morgen.

Petit verwacht dat de takelwerken in de nacht van zondag op maandag en op maandag uitgevoerd kunnen worden. 'Voor middernacht beginnen we niet met die takelwerken. Eerst zal het gekantelde rijtuig weggehaald moeten worden. Daarna zullen ook de twee ontspoorde rijtuigen opgetild worden en met behulp van een hersporingstrein gesleept worden.'

Om de takelwerken mogelijk te maken, werd eerder al naast de spoorwegberm een tijdelijke weg aangelegd. De grond is daar gestabiliseerd en er zijn metalen platen opgelegd om de 118 ton zware kraan te kunnen plaatsen.

Zondagmiddag kon nog een extra spoor worden vrijgemaakt, maar de aangepaste dienstregeling blijft zondag nog de hele dag van kracht in Leuven.